Внимание, розыск: пропал 18-летний Саиф аль-Асам из бедуинского поселка Аль-Саид

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 18-летний Саиф аль-Асам из бедуинского поселка Аль-Саид. Он вышел из дома в четверг днем и до сих пор не вернулся. Семья дала разрешение на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, черные волосы. Был одет в бежевые брюки и черную майку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Яарот по телефону 08-6292441.