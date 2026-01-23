x
23 января 2026
|
последняя новость: 13:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2026
|
23 января 2026
|
последняя новость: 13:33
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 18-летний Саиф аль-Асам из бедуинского поселка Аль-Саид

Полиция
Розыск
время публикации: 23 января 2026 г., 13:33 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 13:41
Внимание, розыск: пропал 18-летний Саиф аль-Асам из бедуинского поселка Аль-Саид
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 18-летний Саиф аль-Асам из бедуинского поселка Аль-Саид. Он вышел из дома в четверг днем и до сих пор не вернулся. Семья дала разрешение на публикацию сообщения о его исчезновении.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, черные волосы. Был одет в бежевые брюки и черную майку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Яарот по телефону 08-6292441.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июля 2025

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Дуния аль-Амарин из поселка Сегев-Шалом (найдена)