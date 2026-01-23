Суд запретил публикацию информации о расследовании "ночной встречи" Бравермана и Фельдштейна

Окружной суд в Лоде наложил запрет на публикацию информации о расследовании, которое ведет отдел борьбы с тяжкой и международной преступностью "ЛАХАВ-433". Речь идет о расследовании так называемой "ночной встречи" руководителя аппарата премьер-министра Цахи Бравермана с бывшим советником Нетаниягу Эли Фельдштейном.

Напомним, днем ранее Цахи Браверман был вызван на дополнительный допрос по делу об утечке секретного документа в германское издание Bild. Допрос касался ночной встречи Бравермана с Эли Фельдштейном: как Фельдштейн рассказал в телеинтервью, глава аппарата премьер-министра встретился с ним на парковке в правительственном комплексе "Кирия".

Эли Фельдштейн, бывший советник главы правительства, в интервью сообщил, что он с Браверманом встречался на парковке, и Браверман якобы заявил, что сможет "замять" расследование утечки документа, если таковое ведется.