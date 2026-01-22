x
22 января 2026
22 января 2026
Израиль

Цахи Браверман вызван на дополнительный допрос в полицию по делу Эли Фельдштейна

Полиция
Расследование
время публикации: 22 января 2026 г., 18:48 | последнее обновление: 22 января 2026 г., 18:48
Цахи Браверман и Эли Фельдштейн
Yonatan Sindel/Flash90; Avshalom Sassoni/Flash90

Глава аппарата Нетаниягу Цахи Браверман был вновь вызван в отделение полиции "ЛАХАВ-433" для допроса с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний.

По сообщению "А-Йом", допрос касался ночной встречи Бравермана с Эли Фельдштейном: как Фельдштейн рассказал в телеинтервью, глава аппарата премьер-министра встретился с ним на парковке в правительственном комплексе "Кирия".

Эли Фельдштейн, бывший советник главы правительства, в интервью сообщил, что он с Браверманом встречался на парковке, и Браверман якобы заявил, что сможет "замять" расследование утечки документа, если таковое ведется. Напомним, речь идет о секретном документе, который был опубликован в германском издании Bild.

Израиль
