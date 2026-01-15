x
15 января 2026
Израиль

Судья раскритиковал полицию и позволил Уриху, Браверману и Манцуру работать в канцелярии премьера

Суд
время публикации: 15 января 2026 г., 16:25 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 16:36
Chaim Goldberg/Flash90

Мировой суд Ришон ле-Циона отклонил просьбу полиции продлить ограничительные условия в отношении советника главы правительства Йонатана Уриха, главы его канцелярии Цахи Бравермана и пресс-секретаря канцелярии премьера Омера Манцура, которых допрашивали по делу об утечке секретных документов германскому изданию Bild.

Таким образом, нет ограничений на работу вышеперечисленных в канцелярии Биньямина Нетаниягу, сообщает в четверг, 15 января, "Гаарец".

Однако Йонатану Уриху запрещено контактировать с Исраэлем Эйнхорном и Эли Фельдштейном, общаться с Фельдштейном запрещено и Цахи Браверману. При этом судья Менахем Мизрахи в своем вердикте подверг полицию критике в связи с многочисленными недочетами в ходе расследования: в частности, утверждает он, полиция "по каким-то причинам" не вызвала на допрос Биньямина Нетаниягу, хотя Эли Фельдштейн на допросе объявил, что сообщил премьеру о своем намерении опубликовать секретный документ.

Судья Мизрахи не ограничивается этой констатацией: он указывает, что если следствие не вызывает на допрос упомянутого подследственным человека, то следователи знают – этот человек, скорее всего, не подтвердит "нужные" следствию факты, а возможно, и опровергнет их. Таким образом, следователи стремились продолжить нужное им направление расследования и "забывали" о свидетелях, которые могли этому направлению помешать.

Судья указал также, что наложенные на Йонатана Уриха ограничения были основаны на подозрениях, связанных с "Катаргейтом", а ограничения по делу "Катаргейт" отменены – следовательно, просьба продлить ограничения по делу Bild не имеет под собой оснований.

"Гаарец" также сообщает, что полиция просила ордер на изъятие рабочих материалов интервью Эли Фельдштейна телеканалу "Кан-11", однако судья обусловил решение по этому вопросу рассмотрением позиции интервьюера и руководства канала. Руководство канала высказало категорический протест передаче рабочих материалов любого рода.

