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Израиль

Жителя Беэр-Шевы подозревают в мошенничестве с черешней на 130 тысяч шекелей

Расследование
Полиция
время публикации: 23 июля 2026 г., 12:13 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 12:13
Жителя Беэр-Шевы подозревают в мошенничестве с черешней на 130 тысяч шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала 43-летнего жителя Беэр-Шевы, подозреваемого в мошенничестве в отношении фермера из района Хевронского нагорья. По данным следствия, мужчина получил несколько партий черешни общей стоимостью около 130 тысяч шекелей, но не заплатил за товар.

Как сообщила полиция, подозреваемый представлялся другим человеком и заключал фиктивные сделки с фермером из района Хевель-Ятир.

Во время обыска были изъяты два автомобиля и документы.

После допроса подозреваемого отпустили под залог, он помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

Израиль
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