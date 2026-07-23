Внимание, розыск: пропал 4-летний Юваль Коган из Ашкелона
время публикации: 23 июля 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 14:05
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 4-летнего Юваля Когана из Ашкелона. В последний раз мальчика видели около часа назад в районе Хофит города Ашкелон.
Для розыска задействованы полицейский вертолет и наземные бригады.
Приметы: худощавый, каштановые волосы. Особая примета: родинка на щеке.
Описание одежды: зеленая рубашка
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6771440.