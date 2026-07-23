В жилом доме в Магаре изъяты наличные и чеки на 2,5 млн шекелей

Полиция совместно с бойцами пограничной службы провела обыск в жилом доме в Магаре, в Галилее, в рамках борьбы с экономической инфраструктурой преступных группировок.

В доме были обнаружены около миллиона шекелей наличными и чеки на общую сумму примерно 1,5 млн шекелей.

Расследование передано отделу по борьбе с экономическими преступлениями центрального подразделения полиции Северного округа.

Магар – крупный друзско-арабский населенный пункт в Галилее, в котором проживают около 23 тысяч человек.