Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 23 июля, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной. Жарко и душно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-31, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 22-36, на побережье Мертвого моря – 29-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-32, в Ариэле – 21-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 23-38.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн 70-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу температура немного понизится. В субботу ожидается повышение температуры. В воскресенье – незначительный спад жары. В понедельник-среду – жарко, переменная облачность.