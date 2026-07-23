CNN: глава "Мосада" передал США разведданные о подземном ядерном объекте Ирана

Глава израильской разведки "Мосад" Роман Гофман во время визита в Вашингтон около двух недель назад передал высокопоставленным представителям администрации США разведывательные данные об иранском подземном комплексе в горе Коланг, известной на Западе как Pickaxe Mountain. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, Гофман передал американской стороне разведданные, касающиеся комплекса в горе Коланг, запасов урана и состояния иранской экономики.

Сам факт поездки Гофмана в США подтверждает издание Axios. По его данным, это был первый визит нового главы "Мосада" в Вашингтон после вступления в должность в июне. Гофман встретился с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и представителями Белого дома. Переговоры были посвящены войне с Ираном и иранской ядерной программе.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на израильских и американских должностных лиц, что Израиль передал Вашингтону разведданные о перемещении тысяч центрифуг в туннели под горой Коланг. По оценке израильской разведки, оборудование было перевезено туда осенью 2025 года после ударов по основным ядерным объектам Ирана.

Комплекс находится примерно в двух километрах от ядерного объекта в Натанзе. Туннели проложены глубоко под горной породой, что делает их значительно более защищенными от авиационных ударов. Иран заявлял, что объект предназначен для производства и сборки центрифуг, однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии не получили доступа внутрь.

Президент США Дональд Трамп 21 июля заявил, что американские силы могут в ближайшее время нанести удар по Pickaxe Mountain. Его заявление последовало за сообщениями о возможном размещении в туннелях центрифуг и части запасов обогащенного урана. Существование подземного комплекса подтверждается спутниковыми снимками, однако сведения о находящемся внутри оборудовании и ядерных материалах независимо не подтверждены.

Израильские СМИ также сообщали, что одной из целей недавнего визита израильской делегации в Вашингтон было убедить американскую администрацию атаковать объект. Официально Израиль и США содержание переговоров Гофмана не раскрывали.