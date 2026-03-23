В Израиле ужесточают ограничения в аэропорту "Бен-Гурион": один рейс в час

Министр транспорта Израиля Мири Регев объявила о новом ужесточении ограничений в аэропорту "Бен-Гурион". По итогам оценки ситуации решено сократить интенсивность полетов до одного рейса в час.

Новые правила вступают в силу во вторник, 24 марта, в 17:00.

Ранее, как писал Newsru.co.il, в "Бен-Гурионе" уже действовал ограниченный режим, однако теперь он дополнительно ужесточается.

Согласно новым указаниям, прилетающие самолеты смогут прибывать без ограничения по числу пассажиров, тогда как на вылетающих рейсах разрешат не более 50 пассажиров, передает "Кан".

Будет сокращено и общее число слотов: разрешены будут одна вылетающая и одна прибывающая пассажирская операция в час, что означает дальнейшее снижение пропускной способности аэропорта.

Регев заявила, что решение принято на основании рекомендаций силовых и профессиональных структур и продиктовано необходимостью снизить риск для жизни людей. Она подчеркнула, что в зависимости от указаний системы безопасности правила могут быть изменены в любой момент. На сухопутных погранпереходах, по ее словам, работа продолжается в обычном режиме.

Источник в авиационной отрасли заявил Ynet, что лимит в 50 пассажиров на вылетающий самолет делает значительную часть рейсов экономически проблемными и, вероятно, приведет к новым отменам накануне Песаха.