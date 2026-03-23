ЦАХАЛ и полиция: в Самарии задержаны пять израильтян по подозрению в нападениях и поджогах

ЦАХАЛ и полиция Израиля сообщили, что 22 марта силы армии, сотрудники полиции округа Иудея и Самария и бойцы пограничной полиции были направлены в несколько точек после сообщений о насильственных нападениях, поджоге имущества и беспорядках с участием израильских граждан.

В районе деревни Дир аль-Хатаб был остановлен автомобиль, вызвавший подозрение. В нем были обнаружены и изъяты средства для нападения. Пять израильских граждан задержаны и переданы для дальнейшего расследования в полицейский участок Ариэля.

В другом инциденте в районе Ицхара несколько израильских граждан напали на сотрудников сил безопасности, действовавших для восстановления порядка. В результате один полицейский получил ранения, а служебному транспорту был причинен ущерб.

Согласно заявлению ЦАХАЛа и полиции, ранения получили несколько жителей Палестинской автономии, они были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Силы безопасности с полудня были развернуты на дорогах и в очагах трения для поддержания порядка и безопасности и действовали с "нулевой терпимостью" к насилию.

В ночь на 22 марта источники в Палестинской автономии сообщали о нескольких нападениях и поджогах имущества. Палестинская сторона обвиняла в нападении израильских поселенцев. В частности, сообщалось о столкновениях в районе Дженина и раненых с палестинской стороны, а также о поджогах домов и автомобилей в Джалуде, южней Шхема. Позже днем источники в ПА сообщили о нападении и поджогах имущества в деревне Дир-Шараф, к северо-западу от Шхема.

Эти происшествия могут быть связаны с гибелью 18-летнего Иегуды Шермана из поселения Элон-Море в Самарии. Накануне он был насмерть сбит автомобилем с палестинскими номерными знаками, когда ехал на квадроцикле ("трактороне"). Глава местного совета Самарии Йоси Даган заявил, что речь идет не о дорожно-транспортном происшествии, а о теракте. Министр финансов Бецалель Смотрич также заявил, что речь идет о намеренном наезде и убийстве.

ЦАХАЛ и полиция проверяют версию о теракте. Сообщалось, что житель ПА, который сбил квадроцикл с израильтянами в районе Хомеша, в ночь на 22 марта сдался властям и был допрошен.