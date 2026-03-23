Группа боевиков ХАМАСа ликвидирована в центре сектора Газы с воздуха. Видео

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили группу вооруженных боевиков ХАМАСа, передвигавшихся на пикапе в центральной части сектора Газы. Сразу после обнаружения ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал вооруженных боевиков с целью устранить угрозу для наших сил.

Перед атакой были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.