Группа боевиков ХАМАСа ликвидирована в центре сектора Газы с воздуха. Видео
время публикации: 23 марта 2026 г., 12:36 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 12:36
Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили группу вооруженных боевиков ХАМАСа, передвигавшихся на пикапе в центральной части сектора Газы. Сразу после обнаружения ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал вооруженных боевиков с целью устранить угрозу для наших сил.
Перед атакой были приняты меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, включая применение высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию.