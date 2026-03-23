Правые либералы намерены создать новую партию

Известные фигуры на правом фланге израильской политической карты продолжают обсуждение возможности создания нового политического образования.

Речь идет о политиках право-либерального фланга, которые планируют объединение с лидерами общественных организаций резервистов. Среди имен тех, кто может быть частью этого списка называют Юлия Эдельштейна, Моше Кахлона, Айелет Шакед и бывшего посла Израиля в ООН Гилада Эрдана.

Как сообщает Walla, некоторые из упомянутых фигур уже ведут между собой переговоры о будущем политическом сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн поддерживает контакты с бывшим министром финансов Моше Кахлоном и главой партии "Милуимниким" Йоазом Хенделем по поводу возможности совместного участия в выборах.