x
23 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правые либералы намерены создать новую партию

Коалиция
Выборы 2026
время публикации: 23 марта 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 12:42

Известные фигуры на правом фланге израильской политической карты продолжают обсуждение возможности создания нового политического образования.

Речь идет о политиках право-либерального фланга, которые планируют объединение с лидерами общественных организаций резервистов. Среди имен тех, кто может быть частью этого списка называют Юлия Эдельштейна, Моше Кахлона, Айелет Шакед и бывшего посла Израиля в ООН Гилада Эрдана.

Как сообщает Walla, некоторые из упомянутых фигур уже ведут между собой переговоры о будущем политическом сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что бывший глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн поддерживает контакты с бывшим министром финансов Моше Кахлоном и главой партии "Милуимниким" Йоазом Хенделем по поводу возможности совместного участия в выборах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
