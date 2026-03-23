23 марта 2026
последняя новость: 23:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

После 12-часового перерыва возобновились ракетные обстрелы из Ирана

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 22:26
После 12-часового перерыва возобновились ракетные обстрелы из Ирана
Oded Balilty

С интервалом в полчаса сигналы тревоги звучали в Южном Негеве и Эйлате в связи с ракетными обстрелами из Ирана.

В обоих случаях ракеты были успешно перехвачены силами ПВО. Эйлатская ракета была сбита за пределами Израиля. В результате обстрелов не было раненых.

Обстрелы из Ирана возобновились после 12-часового перерыва.

Телеканал "Кешет-12" передал, что израильские военные считают, что пауза не была связана с началом переговоров с Ираном, о которых объявил 23 марта президент США Дональд Трамп. Затишье объясняется техническими проблемами у КСИР, которые, по всей видимости, удалось устранить.

24-й день войны "Рычание льва": удары по целям в Иране и Ливане, КСИР продолжает атаки
Трамп: "Переговоры с Ираном проходят прекрасно, Ормузский пролив мы будем контролировать сообща"