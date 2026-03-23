После 12-часового перерыва возобновились ракетные обстрелы из Ирана

С интервалом в полчаса сигналы тревоги звучали в Южном Негеве и Эйлате в связи с ракетными обстрелами из Ирана.

В обоих случаях ракеты были успешно перехвачены силами ПВО. Эйлатская ракета была сбита за пределами Израиля. В результате обстрелов не было раненых.

Обстрелы из Ирана возобновились после 12-часового перерыва.

Телеканал "Кешет-12" передал, что израильские военные считают, что пауза не была связана с началом переговоров с Ираном, о которых объявил 23 марта президент США Дональд Трамп. Затишье объясняется техническими проблемами у КСИР, которые, по всей видимости, удалось устранить.