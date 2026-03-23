Служба тыла попросила жителей севера Израиля находиться рядом с бомбоубежищами

По итогам совещания по оценке ситуации Служба тыла попросила жителей населенных пунктов на "линии противостояния" и на севере Голанских высот в ближайшие часы находиться рядом с бомбоубежищем.

Служба тыла рекомендует сократить передвижение в указанных районах и избегать скопления людей.

При получении сигнала тревоги следует зайти в защищенное помещение и оставаться в нем до "отбоя тревоги".