Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Источники в Иерусалиме: Израиль был уведомлен о переговорах США с Ираном

время публикации: 23 марта 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 15:47
Источники в Иерусалиме: Израиль был уведомлен о переговорах США с Ираном
AP Photo/Alex Brandon

СМИ цитируют анонимные источники в Иерусалиме, из которых следует, что Израиль был уведомлен о проходящих переговорах между США и Ираном.

В частности, сайт Ynet цитирует источник, который заявляет, что "Израиль был уведомлен о решении президента США отложить крайний срок ультиматума, выдвинутого Ирану". По его словам, "американцы попросили Израиль приостановить удары по электростанциям и инфраструктурным объектам в Иране".

Этот же источник добавил: "Трамп, без всякого сомнения, пошел на попятную, поскольку понял, что ультиматум только осложняет ситуацию".

Агентство Reuters также сообщило, что Вашингтон проинформировал Иерусалим о переговорах с Ираном.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" цитирует израильский источник, который сообщил, что в качестве посредников на переговорах с Ираном также выступали Турция и Пакистан.

