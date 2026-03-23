Источники в Иерусалиме: Израиль был уведомлен о переговорах США с Ираном

СМИ цитируют анонимные источники в Иерусалиме, из которых следует, что Израиль был уведомлен о проходящих переговорах между США и Ираном.

В частности, сайт Ynet цитирует источник, который заявляет, что "Израиль был уведомлен о решении президента США отложить крайний срок ультиматума, выдвинутого Ирану". По его словам, "американцы попросили Израиль приостановить удары по электростанциям и инфраструктурным объектам в Иране".

Этот же источник добавил: "Трамп, без всякого сомнения, пошел на попятную, поскольку понял, что ультиматум только осложняет ситуацию".

Агентство Reuters также сообщило, что Вашингтон проинформировал Иерусалим о переговорах с Ираном.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" цитирует израильский источник, который сообщил, что в качестве посредников на переговорах с Ираном также выступали Турция и Пакистан.