ШАБАК сообщает о срыве покушения ХАМАСа на Итамара Бен-Гвира

Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщает, что в ходе совместной операции с Армией обороны Израиля в течение нескольких последних недель были арестованы члены террористической группировки из Хеврона.

Группировка действовала под эгидой ХАМАСа, и по подозрениям служб безопасности, террористы контактировали с активистами ХАМАСа в Турции и планировали по их приказу совершить покушение на министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Следствием было установлено, что террористы приобрели несколько беспилотных летательных аппаратов, которые они планировали заминировать и использовать для совершения покушения на министра. Беспилотники были обнаружены и конфискованы при аресте подозреваемых.

Министр национальной безопасности поблагодарил ШАБАК за задержание "еще одной ячейки", готовившей на него покушение. "Пойманные террористы смогут на собственном опыте ознакомиться с нынешними условиями содержания террористов в наших тюрьмах, – написал Итамар Бен-Гвир в своем аккаунте в социальной сети Х. – Их празднику конец. "Вечный народ не боится", – процитировал он.

Отметим, что около года назад полиция и ШАБАК уже задерживали группировку из Хеврона, также причастную к планированию покушения на убийство Итамара Бен-Гвира. Исмаил Ибрагим Абади из Хеврона, ключевой активист террористической ячейки, в июне 2024 года начал контактировать с различными структурами для получения оружия и инструкций по созданию взрывных устройств.

В частности, он обращался за финансированием к террористическим организациям ХАМАС и "Хизбалла". Следствие установило, что Абади организовал слежку за передвижениями Бен-Гвира и его сына, отслеживая маршруты движения, порядок охраны, автомобили и т.д. Одним из планов обвиняемого была организация теракта для привлечения внимания с целью последующего покушения на министра, который часто приезжает на места терактов.

Один из членов группировки, житель Рахата Сауд Абу Лабан, был приговорен к пяти годам тюрьмы за подготовку к совершению терактов, включая покушение на Бен-Гвира. Приговор был вынесен в рамках внесудебной сделки: помимо пяти лет реального срока, террорист был приговорен году заключения условно и штрафу в размере трех тысяч шекелей.

Сделка была достигнута после того, как возникли серьезные доказательные трудности в ходе судебного процесса. Адвокат утверждал, что признание было получено от Абу Лабана путем давления на мать арестованного. Также ему инкриминировалось хранения оружия и боеприпасов, которые у него обнаружены не были.

В ответ на приговор Итамар Бен-Гвир заявил: "Прокуратура делает меня легитимной целью, и не только меня, но и всех министров правительства Израиля. Речь идет о позорной сделке". Он добавил, что с ним "никто не посоветовался, как это должно быть, в соответствии с законом".