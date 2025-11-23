Судья Амит вновь запретил назначать Йосефа Бен-Хамо контролером дела военной прокуратуры

Председатель БАГАЦа Ицхак Амит вновь вынес временное постановление, запрещающее реализацию решения министра юстиции Ярива Левина о назначении бывшего судьи Йосефа Бен-Хамо на пост контролирующего расследования вокруг военной прокуратуры, бывшей главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми и "сливе" следственных материалов по делу "Сде-Тейман".

Отметим, что судья БАГАЦа Давид Минц, на рассмотрение которого поступил поданный Адвокатской коллегией иск против этого назначения, ранее отказался замораживать назначение и обязал государство ответить на аргументы истцов в течение 48 часов. Само заседание по искам состоится в четверг.

Расширенный состав БАГАЦа – Ицхак Амит, Яэль Вильнер и Халед Кабуб – вынесли условный запрет на реализацию назначения, обязав министра юстиции Ярива Левина обосновать назначение Йосефа Бен-Хамо. Параллельно с этим Ицхак Амит вынес временный приказ, блокирующий назначение Бен-Хамо.