Утвержден план всеобъемлющей репатриации общины Бней-Менаше из Индии

В воскресенье, 23 ноября, правительство утвердило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра алии и интеграции Офира Софера о всеобъемлющем плане завершения репатриации членов общины Бней-Менаше из штатов Мизорам и Манипур на северо-востоке Индии.

В рамках предыдущих решений правительства за последние два десятилетия в Израиль репатриировалось около 4000 членов общины, и теперь правительство стремится завершить процесс репатриации остальных ее членов.

Согласно утвержденному предложению, к концу 2026 года репатриируются 1200 человек, а к 2030 году будет завершена репатриация 5800 членов общины Бней-Менаше.

Предложение разработано совместно с министром финансов Бецалелем Смотричем и министром Зеэвом Элькиным. Оно приведет к завершению репатриации и интеграции в Израиле членов общины.

Репатриантов примут в городе Ноф а-Галиль и других городах на севере страны.

Премьер-министр Нетаниягу заявил: "Я приветствую важное сионистское решение, принятое сегодня правительством, которое приведёт к продолжению репатриации общины Бней-Менаше в Эрец-Исраэль. Репатрианты поселятся на севере страны, что является частью политики правительства по укреплению и развитию Севера и Галилеи. Благодарю сотрудников моего министерства, мэра Ноф-ха-Галиль Ронена Плота, а также всех партнёров в этом процессе и в первую очередь министра Офира Софера. Мы продолжим работать над объединением общин и их успешной интеграцией в Израиле".