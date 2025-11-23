x
23 ноября 2025
Израиль

Abu Ali Express: против ХАМАСа в Газе действуют пять местных группировок

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 23 ноября 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 13:43
Abu Ali Express: против ХАМАСа в Газе действуют пять местных группировок
Abu Ali Express

В настоящее время против ХАМАСа в секторы Газа действуют как минимум пять группировок, сформированных местными командирами, отмечается в тг-канале Abu Ali Express.

Согласно указанному источнику, это группировки:

1. Ясира Абу Шабааба – в Рафиахе, на юге сектора Газы;

2. Хусама Абд аль-Маджида аль-Асталя – в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы;

3. Ашрафа аль-Манси – в Байт-Лахии и Байт-Хануне, на севере сектора Газы;

4. Рами Халиса – в восточной части города Газа;

5. Шуки Абу Насиры – в восточном Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Не вполне понятно, в какой степени эти "милиции" взаимодействуют друг с другом и какие цели ставят. Но, как отмечает Abu Ali, все они располагаются на "оперативных базах", расположенных в "желтой зоне", контролируемой Армией обороны Израиля, и оттуда осуществляют операции за пределами "желтой линии" – то есть на территории, остающейся под контролем ХАМАСа.

Израиль
