x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 18:52
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП с участием двух грузовиков на 444-й трассе, состояние одного из водителей тяжелое

время публикации: 23 ноября 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 18:13
ДТП с участием двух грузовиков на 444-й трассе, состояние одного из водителей тяжелое
Пресс-служба полиции Израиля

На 444-й трассе, между перекрестками Кесем и Джальджулия произошло столкновение двух грузовиков. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали двое мужчин (примерно 30 и 50 лет), состояние одного из них тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 ноября 2025

ДТП в Ор-Йегуде, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

В ДТП возле Црифина погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

Женщина погибла в результате столкновения двух автомобилей на шоссе 85