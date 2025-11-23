ДТП с участием двух грузовиков на 444-й трассе, состояние одного из водителей тяжелое

На 444-й трассе, между перекрестками Кесем и Джальджулия произошло столкновение двух грузовиков. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали двое мужчин (примерно 30 и 50 лет), состояние одного из них тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.