ДТП с участием двух грузовиков на 444-й трассе, состояние одного из водителей тяжелое
время публикации: 23 ноября 2025 г., 18:13 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 18:13
На 444-й трассе, между перекрестками Кесем и Джальджулия произошло столкновение двух грузовиков. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали двое мужчин (примерно 30 и 50 лет), состояние одного из них тяжелое.
Пострадавшие доставлены в больницу "Бейлинсон".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
