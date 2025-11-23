В районе поселка Офра ликвидирован палестинский камнеметатель

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы 101-го батальона дивизии "Цанханим" были вызваны по тревоге на территорию дивизии "Биньямин" в связи с сообщением о забрасывании израильских граждан камнями.

Прибыв на место происшествия, израильские военнослужащие применили средства для разгона беспорядков, чтобы восстановить спокойствие в районе. Во время операции террорист бросал в солдат булыжники и был ликвидирован.

Среди наших сил потерь нет.