23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В районе поселка Офра ликвидирован палестинский камнеметатель

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 ноября 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 21:10
В районе поселка Офра ликвидирован палестинский камнеметатель
Nasser Ishtayeh/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы 101-го батальона дивизии "Цанханим" были вызваны по тревоге на территорию дивизии "Биньямин" в связи с сообщением о забрасывании израильских граждан камнями.

Прибыв на место происшествия, израильские военнослужащие применили средства для разгона беспорядков, чтобы восстановить спокойствие в районе. Во время операции террорист бросал в солдат булыжники и был ликвидирован.

Среди наших сил потерь нет.

