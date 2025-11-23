x
23 ноября 2025
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Нетаниягу: "Табатбай был массовой убийцей с кровью израильтян и американцев на руках"

ЦАХАЛ
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 ноября 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 20:28
Биньямин Нетаниягу
Aloni Mor/Flash90

После того, как ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте начальника штаба "Хизбаллы" Хайтама Али Табатбая, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным заявлением.

Нетаниягу заявил, что Табатбай был массовым убийцей, на руках которого кровь израильтян и американцев. Он напомнил, что ранее США предложили награду в размере 5 миллионов долларов за его голову. В последнее время, после серии ликвидации руководства организации, он фактически стал начальником штаба и занимался восстановлением боевого потенциала террористической организации.

"Проводимая мной политика совершенно ясна: государство Израиль под моим руководством не позволит "Хизбалле" восстановить свои силы и представлять угрозу безопасности Израиля. Я ожидаю от правительства Ливана, что она разоружит "Хизбаллу".

Израиль
