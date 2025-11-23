x
23 ноября 2025
|
последняя новость: 22:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 ноября 2025
|
23 ноября 2025
|
последняя новость: 22:11
23 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 13-летняя жительница Хайфы Ирина Агеева (найдена)

Розыск
время публикации: 23 ноября 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 22:23
Внимание, розыск: пропала 13-летняя жительница Хайфы Ирина Агеева
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Ирины Агеев, проживающей в Хайфе. В последний раз ее видели 23 ноября около полудня в районе Рамат-Шауль в Хайфе.

Приметы пропавшей: рост 1.50-1.55, худая, темные волосы, карие глаза. Особые приметы: носит брекеты.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 048648811.

Вскоре после публикации объявления полиция сообщила, что пропавшая найдена.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook