Внимание, розыск: пропала 13-летняя жительница Хайфы Ирина Агеева (найдена)

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Ирины Агеев, проживающей в Хайфе. В последний раз ее видели 23 ноября около полудня в районе Рамат-Шауль в Хайфе.

Приметы пропавшей: рост 1.50-1.55, худая, темные волосы, карие глаза. Особые приметы: носит брекеты.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции по номеру 048648811.

Вскоре после публикации объявления полиция сообщила, что пропавшая найдена.