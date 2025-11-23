x
Израиль

На улице в Беэр-Шеве на молодую женщину напали с ножом, она в тяжелом состоянии

Мада
Беэр-Шева
время публикации: 23 ноября 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 21:53
Молодая женщина пострадала в результате насилия в Беэр-Шеве, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На улице Разиэль в Беэр-Шеве неизвестные с ножом напали на женщину (примерно 25 лет), нанеся ей несколько ударов. Раненая доставлена в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

По информации Ynet, пострадавшая – жительница одного из бедуинских поселков в Негеве.

Истекая кровью, женщина успела позвонить своей матери по видеосвязи. Мать рассказывает, что ее дочь говорила с большим трудом. На вопрос матери, кто на нее напал, она ответила: "Я не знаю. Двое парней".

В полиции полагают, что преступление совершено на почве ненависти кем-то из родственников или другом женщины. Вместе с тем, проверяются и другие версии.

