На улице в Беэр-Шеве на молодую женщину напали с ножом, она в тяжелом состоянии

На улице Разиэль в Беэр-Шеве неизвестные с ножом напали на женщину (примерно 25 лет), нанеся ей несколько ударов. Раненая доставлена в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

По информации Ynet, пострадавшая – жительница одного из бедуинских поселков в Негеве.

Истекая кровью, женщина успела позвонить своей матери по видеосвязи. Мать рассказывает, что ее дочь говорила с большим трудом. На вопрос матери, кто на нее напал, она ответила: "Я не знаю. Двое парней".

В полиции полагают, что преступление совершено на почве ненависти кем-то из родственников или другом женщины. Вместе с тем, проверяются и другие версии.