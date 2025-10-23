x
Израиль

Предотвращена очередная попытка контрабанды оружия из Сирии в Ливан

Ливан
Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 23 октября 2025 г., 18:16
Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа) при поддержке подразделения военной разведки 504 сорвали переправку оружия и боеприпасов с территории Сирии в Ливан в районе хребта Хермон. Ночная операция была завершена в среду.

Наблюдатели батальона полевой разведки "Аит" (595) засекли подозрительное движение и сообщили об этом бойцам бригады "А-Хермон". Те прибыли на место и задержали нескольких подозреваемых, пытавшихся переправить оружие через границу.

Все задержанные переданы на допрос, оружие конфисковано.

Подразделения ЦАХАЛа продолжают действовать в указанном районе, обеспечивая безопасность граждан Израиля и населения Голанских высот.

