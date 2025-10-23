Внимание, розыск: пропал 78-летний Цвико Аликов из Рамат-Гана

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 78-летнего Цвико Аликова из Рамат-Гана, проживающего на улице Дерех Негба. В последний раз его видели 23 октября в жилом комплексе "Маром Неве" в Рамат-Гане. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: седой, голубые глаза, худощавое телосложение.

Описание одежды и обуви: черные шорты, черная футболка, бейсболка, белые кроссовки. С собой у него были две сумки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.