ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Сирии в Ливан

В ходе специальной операции в ночь на субботу бойцы 810-й бригады совместно с подразделением 504 задержали несколько подозреваемых, которые пытались переправить оружие с территории Сирии в Ливан через Хермон.

У подозреваемых изъяты гранаты, пистолеты, противотанковые ракеты и другие боеприпасы. Оружие конфисковано, подозреваемые переданы в службы безопасности для допроса.

В ЦАХАЛе заявили, что израильские военнослужащие продолжают действовать в районе, обеспечивая безопасность Израиля и жителей Голанских высот.