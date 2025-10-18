x
18 октября 2025
Израиль

время публикации: 18 октября 2025 г., 20:45 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 20:54
ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Сирии в Ливан
ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Сирии в Ливан
ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Сирии в Ливан
В ходе специальной операции в ночь на субботу бойцы 810-й бригады совместно с подразделением 504 задержали несколько подозреваемых, которые пытались переправить оружие с территории Сирии в Ливан через Хермон.

У подозреваемых изъяты гранаты, пистолеты, противотанковые ракеты и другие боеприпасы. Оружие конфисковано, подозреваемые переданы в службы безопасности для допроса.

В ЦАХАЛе заявили, что израильские военнослужащие продолжают действовать в районе, обеспечивая безопасность Израиля и жителей Голанских высот.

