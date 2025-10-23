x
23 октября 2025
Из-за визита вице-президента США в Тель-Авив перекрыто 1 шоссе

время публикации: 23 октября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 12:01
Из-за визита вице-президента США в Тель-Авив перекрыто 1 шоссе
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция сообщает, что по состоянию на 11:42 движение по шоссе 1 Тель-Авив – Иерусалим возможно только до развязки Лод. Участок между развязками Лод и А-Шалом в западном направлении закрыт для движения.

Транспортные средства, направляющиеся по Трансизраильскому шоссе (трасса №6) с севера на 1 шоссе в западном направлении, а также транспорт, движущийся по 1 шоссе с востока на запад, не смогут продолжать движение западнее развязки Лод.

Весь поток направляется с развязки Лод на 40 шоссе. Полиция рекомендует избегать данного участка и выбирать альтернативные маршруты из-за многокилометровых заторов.

