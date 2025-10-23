Партия ШАС объявила о выходе из коалиции

23 октября партия ШАС объявила об уходе со всех коалиционных постов. Это означает, что представители ШАС не будут занимать должности глав комиссий в парламенте, а те, кто занимают эти должности в настоящий момент, подали письма об увольнении.

"В соответствии с распоряжением Совета мудрецов Торы, требовавшего от правительства представить законопроект об упорядочивании статуса учащихся йешив не позднее открытия сессии Кнессета, что, к сожалению сделано не было, партия ШАС официально объявляет об уходе со всех коалиционных должностей", – говорится в заявлении ШАС.

Депутаты Йоси Тайеб, возглавлявший комиссию по образованию, и Йони Машрики, возглавлявший комиссию по здравоохранению, подали спикеру Кнессета письма об увольнении с должностей.

"В тот момент, когда будет упорядочен статус учащихся йешив, ШАС вернется на свои должности в правительстве и в Кнессете. До тех пор ШАС будет действовать в полной координации с ультраортодоксальными партиями и продолжит постоянно консультироваться с Советом мудрецов Торы по поводу голосований в Кнессете по различным вопросам", – говорится в заявлении ШАС.

На прошлой неделе сообщалось, что Арье Дери заинтересован в возвращении в правительство. По словам его приближенных, он готов это сделать, если будет представлен законопроект о призыве, основанный на "параметрах Бисмута". Запланированное на 21 октября рассмотрение этих параметров было отложено, что возможно и привело ШАС к решению окончательно покинуть коалицию.

Напомним, что партия ШАС вышла из правительства 16 июля 2025 года в знак протеста против тупика в продвижении закона о призыве. Однако, в отличие от блока "Яадут а-Тора", партия Дери оставалась в коалиции.

С этого момента коалиция Нетаниягу опирается на 50 мандатов (32 мандата "Ликуда", 14 мандатов "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит" и четыре мандата партии "Тиква Хадаша").