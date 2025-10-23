Жителям Димоны разрешили получать лицензии на ношение оружия

Министерство национальной безопасности объявило о включении Димоны в список населенных пунктов, жители которых могут получить лицензию на ношение огнестрельного оружия.

МНБ продолжает политику облегчения критериев на получение разрешения на оружие. В августе в список населенных пунктов, жители которых могут получить лицензию, был включен Эйлат. Ранее в него были добавлены Ашдод, Ашкелон, Тверия и ряд других населенных пунктов.