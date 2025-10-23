x
23 октября 2025
Израиль

На севере Израиля столкнулись автобус и грузовик, множество пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 23 октября 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 16:07
На севере Израиля столкнулись автобус и грузовик, множество пострадавших
Пресс-служба МАДА

Днем 23 октября на 90-й трассе недалеко от перекрестка Мецудот, к северу от Кирьят-Шмоны, столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии есть множество пострадавших.

Для эвакуации пострадавших задействованы вертолет и машины скорой помощи, сообщает служба "Маген Давид Адом".

В больницу РАМБАМ в Хайфе направлены мужчина около 40 лет в тяжелом состоянии и мужчина около 30 лет в состоянии средней тяжести (эвакуация на вертолете). В больницу "Зив" в Цфате направлены 13 пострадавших с легкими травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются.

