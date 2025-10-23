Вэнс: "Западный берег не будет аннексирован Израилем"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая перед журналистами в Тель-Авиве, раскритиковал предварительное голосование в Кнессете по аннексии Иудеи и Самарии и заявил, что США не позволят Израилю пойти на такой шаг.

По словам Вэнса, если это был "политический трюк, то очень глупый", и он "лично воспринял это как оскорбление".

Вэнс добавил: "Западный берег не будет аннексирован Израилем. Это политика администрации Трампа, и она останется неизменной".

22 октября Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект Ави Маоза ("Ноам") о распространении суверенитета на всю Иудею и Самарию. 25 депутатов проголосовали "за", 24 "против". Депутат Юлий Эдельштейн ("Ликуд") проголосовал за законопроект. Именно это голосование, вопреки распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу, привело к тому, что законопроект был утвержден.

Одновременно Кнессет утвердил законопроект, представленный депутатом Авигдором Либерманом (НДИ) о распространении суверенитета на Маале-Адумим. 31 депутат проголосовал "за", 9 – "против", один депутат воздержался. Этот законопроект также утвержден в предварительном чтении.