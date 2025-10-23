x
23 октября 2025
23 октября 2025
Израиль

Повторное уведомление о розыске: пропала 16-летняя Николь Звирман из Тель-Авива

время публикации: 23 октября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 15:44
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля вновь обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Николь Звирман из Тель-Авива.

Приметы пропавшей: рост 1.67, носит очки.

Описание одежды и обуви: черная майка, черные шорты, красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 100.

