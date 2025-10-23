x
23 октября 2025
последняя новость: 18:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
23 октября 2025
23 октября 2025
последняя новость: 18:21
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль

США
Израиль
время публикации: 23 октября 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 17:26
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль
Nathan Howard/Pool Photo via AP

Вечером 23 октября в Израиль с двухдневным визитом прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Его самолет приземлился в "Бен-Гурионе" через несколько часов после того, как из Израиля улетел вице-президент США Дж.Д.Вэнс.

Накануне визита в Израиль Рубио прокомментировал принятие Кнессетом в предварительном чтении законопроекта о распространении израильского суверенитета на Иудею и Самарию. "Они провели голосование в Кнессете, но президент Трамп был предельно ясен: США не могут эьл подержать. Мы считаем, что этот шаг может угрожать мирному соглашению. У них демократия, у людей разные позиции, но мы считаем, что на данный момент это может быть контрпродуктивным", – сказал он журналистам перед вылетом.

До Марко Рубио и Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней находились в Израиле и два спецпредставителя Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые отправились затем на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты.

Израиль
