23 октября 2025
23 октября 2025
Израиль

Смотрич после заявления о саудовцах: "Я сожалею о нанесенном оскорблении"

Саудовская Аравия
Бецалель Смотрич
Скандалы
время публикации: 23 октября 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 17:32
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Израиля, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич опубликовал видеообращение на своей странице в соцсети X, выразив сожаление по поводу своих слов о Саудовской Аравии.

Ранее, выступая на конференции "Галаха в эпоху технологий" в Иерусалиме, Смотрич заявил: "Если Саудовская Аравия говорит: нормализация в обмен на палестинское государство – друзья, нет, спасибо. Продолжайте ездить верхом на верблюдах по пустыне".

В видеообращении, записанном позже, Смотрич говорит: "Мое заявление о Саудовской Аравии определенно не имело успеха, и я сожалею о нанесенном оскорблении. Однако в то же время я ожидаю, что саудовцы не причинят нам вреда и не будут отрицать наследие, традиции и права еврейского народа на его историческую родину в Иудее и Самарии, а также установят с нами подлинный мир".

В прошлом Смотрич неоднократно заявлял, что он поддерживает стремление к заключению мирных соглашений с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией.

