Марко Рубио: "Израильский закон о суверенитете угрожает мирному соглашению"

Государственный секретарь США Марко Рубио, который прибудет 23 октября в Израиль с двухдневным визитом, прокомментировал принятие Кнессетом в предварительном чтении законопроекта о распространении израильского суверенитета на Иудею и Самарию.

"Они провели голосование в Кнессете, но президент Трамп был предельно ясен: США не могут эьл подержать. Мы считаем, что этот шаг может угрожать мирному соглашению. У них демократия, у людей разные позиции, но мы считаем, что на данный момент это может быть контрпродуктивным", – сообщил он журналистам накануне вылета.

Закон о распространении израильского суверенитета на всю Иудею и Самарию был вынесен на рассмотрение Кнессета Ави Маозом, вопреки позиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 25 депутатов проголосовали "за", 24 "против". Юлий Эдельштейн стал единственным представителем "Ликуда", поддержавшим законопроект.

Отметим, что Рубио сменит в Израиле другого высокопоставленного представителя американской администрации – вице-президента Джей Ди Вэнса. В течение нескольких дней находились в Израиле и два спецпредставителя Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые отправились на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты.