x
23 октября 2025
|
последняя новость: 09:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 09:12
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Марко Рубио: "Израильский закон о суверенитете угрожает мирному соглашению"

США
Война с ХАМАСом
Израиль
время публикации: 23 октября 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 09:01
Марко Рубио: "Израильский закон о суверенитете угрожает мирному соглашению"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Государственный секретарь США Марко Рубио, который прибудет 23 октября в Израиль с двухдневным визитом, прокомментировал принятие Кнессетом в предварительном чтении законопроекта о распространении израильского суверенитета на Иудею и Самарию.

"Они провели голосование в Кнессете, но президент Трамп был предельно ясен: США не могут эьл подержать. Мы считаем, что этот шаг может угрожать мирному соглашению. У них демократия, у людей разные позиции, но мы считаем, что на данный момент это может быть контрпродуктивным", – сообщил он журналистам накануне вылета.

Закон о распространении израильского суверенитета на всю Иудею и Самарию был вынесен на рассмотрение Кнессета Ави Маозом, вопреки позиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 25 депутатов проголосовали "за", 24 "против". Юлий Эдельштейн стал единственным представителем "Ликуда", поддержавшим законопроект.

Отметим, что Рубио сменит в Израиле другого высокопоставленного представителя американской администрации – вице-президента Джей Ди Вэнса. В течение нескольких дней находились в Израиле и два спецпредставителя Дональда Трампа – Стив Виткофф и Джаред Кушнер, которые отправились на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Кнессет утвердил в предварительном чтении распространение суверенитета на Иудею и Самарию
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Вэнс об отношениях с Израилем: "Союзник, не сателлит"