Саар: "МУС – это коррумпированный политический цирк"

В четверг, 23 октября, министр иностранных дел Гидеон Саар принял в Иерусалиме Элису Спиропали, министра по делам Европы и иностранных дел Албании. Сначала состоялась двусторонняя встреча в узком составе, затем расширенное совещание. По итогам переговоров министры подписали меморандумы о сотрудничестве в вопросах дипломатической подготовки и публичной дипломатии. После этого они провели совместную пресс-конференцию.

В ходе выступления министр Саар прокомментировал публикацию заключения "Международного суда справедливости" и сказал: "Это не суд – это коррумпированный политический цирк, который враги Израиля используют как оружие против нас. Им пользуются, чтобы навязать Израилю шаги, угрожающие нашей безопасности. Мы не будем сотрудничать с UNRWA, организацией, сотрудники которой участвовали в резне 7 октября. Ужасно и постыдно, что агентство ООН кишит террористами. В UNRWA по-прежнему работают более 1400 боевиков ХАМАСа! Никакой институт в мире не вправе навязывать это Израилю. Эта зловещая "партнерская" структура сегодня прикрывается так называемым "судом" ООН. Система насквозь прогнила".

О программе Трампа министр Саар заявил: "Израиль обязуется работать ради успешной реализации плана Трампа. Есть трудности с его внедрением, но мы делаем и будем делать все возможное, чтобы он увенчался успехом. ХАМАС и "Исламский джихад" должны быть разоружены. Сектор Газы должен быть демилитаризован. Они не должны больше представлять угрозу для безопасности Израиля и его граждан. Мы не откажемся от этого – это основа плана Трампа. Удары ХАМАСа по нашим силам не останутся без ответа – им последуют мощные ответы".

По поводу тел погибших заложников Саар заявил: "ХАМАС обязан выполнить соглашение! Мы знаем, что он легко может вернуть большую часть из 13 остающихся у него тел заложников. Он умышленно тянет с передачей, чтобы затормозить переход ко второму этапу – разоружению. ХАМАС варварски терзает семьи, которые страдают уже более двух лет и лишь хотят похоронить своих сыновей на земле Израиля. Мы требуем немедленного возвращения всех тел, которые удерживает ХАМАС, без отлагательств!"