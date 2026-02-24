x
24 февраля 2026
Мир

4-я годовщина войны: президент Европейской комиссии прибыла в Киев

Война в Украине
Украина
Европейский Союз
время публикации: 24 февраля 2026 г., 08:14 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 08:21
4-я годовщина войны: президент Европейской комиссии прибыла в Киев
x.com/vonderleyen

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом во вторник, 24 февраля, в день четвертой годовщины полномасштабной войны, развязанной властями РФ против Украины.

"В Киеве в десятый раз с начала войны. Чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо стоит с Украиной, финансово, военно и в течение этой суровой зимы. Подчеркнуть нашу неизменную преданность справедливой борьбе Украины", – отметила фон дер Ляйен в социальной сети Х.

Цель визита, по словам фон дер Ляйен, состоит в том, чтобы "послать четкий сигнал как украинскому народу, так и агрессору: мы не отступим, пока не будет восстановлен мир". Мир на условиях Украины", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Агентство "Интерфакс-Украина" передает, что президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен примут участие в официальной мемориальной церемонии, посвященной четвертой годовщине войны России против Украины.

Мир
