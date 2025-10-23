x
23 октября 2025
Израиль

В возрасте 99 лет скончался Михаэль Смус – последний участник восстания Варшавского гетто

Холокост
время публикации: 23 октября 2025 г., 18:54 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 18:54
Варшавское гетто, 19 апреля 1943 года
AP Photo

Михаэль Смус, последний из выживших участников восстания в Варшавском гетто, скончался в возрасте 99 лет.

За месяц до смерти он был удостоен ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" – высшей награды Германии. Орден ему вручил посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт в знак признания его вклада в информирование людей о Холокосте и в развитие диалога между Германией и Израилем, сообщает Walla.

"В гетто я оставался одним из последних, – рассказывал Михаэль Смус. – Нацисты хотели создать положительный имидж "успешного гетто", поэтому не убили нас".

Михаэль Смус родился в Данциге 15 апреля 1926 года. Когда он был подростком, его семья переехала в Польшу, где поселилась в Лодзе. Позднее мать с дочерью вернулись в Данциг, тогда как отец с сыном Михаэлем перебрались в Варшаву, где они жили в гетто с 1940 года вплоть до восстания в 1943 году.

Смус участвовал в деятельности подпольщиков: по его словам, он помогал переправлять оружие и готовил бутылки с зажигательной смесью для подпольщиков. Всю свою жизнь он занимался просветительством о Холокосте и передавал память о трагедии новым поколениям.

Израиль
