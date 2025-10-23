x
время публикации: 23 октября 2025 г., 18:37 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 18:37
Новая редакция закона о призыве "харедим" будет обсуждаться на будущей неделе
Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне на следующей неделе проведет заседание по законопроекту о призыве ультрарелигиозных.

Представители комиссии сообщили, что перенос заседания был связан с необходимостью дополнительных юридических уточнений. Обсуждаться будет обновленная версия законопроекта, подготовленная председателем комиссии Боазом Бисмутом и прошедшая экспертизу юридического советника.

Боаз Бисмут подчеркнул, что обсуждение обновленного текста пройдет впервые в текущем составе Кнессета. Он назвал это "хорошей новостью для общественности, которая ожидает четкой и ответственной регламентации этого вопроса".

