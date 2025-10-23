x
Повторное уведомление о розыске: пропала 79-летняя Светлана Брук из Бат-Яма

время публикации: 23 октября 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 14:19
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля вновь обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 79-летней Светланы Брук, жительницы Бат-Яма. В последний раз ее видели утром 22 октября, когда она вышла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, короткие седые волосы, худощавое телосложение.

Описание одежды: белые брюки и белая рубашка.

Говорит только по-русски.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5555222.

К розыску Светланы Брук привлечены значительные силы полиции.

