08 декабря 2025
Культура

Фильм о журналистах российских независимых СМИ получил премию кинокритиков Лос-Анджелеса

Кинопремия
Авторское Кино
Россия
СМИ
время публикации: 08 декабря 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 10:19
Джулия Локтев (в центре)
Evan Agostini/Invision/AP

Фильм американской кинематографистки Джулии Локтев "Мои нежелательные друзья: Часть I" победил в номинации "Лучший документальный фильм" независимой премии кинокритиков Лос-Анджелеса. Картина рассказывает о последних месяцах работы независимых СМИ в России перед началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Локтев снимала работу телеканала "Дождь", изданий "Важные истории", "Новая газета" и других оппозиционных медиа осенью и зимой 2021-2022 года. Локтев планирует выпустить вторую часть фильма – "Изгнание" – о том, как сложилась судьба героев картины, которые покинули Россию после начала войны в Украине.

Триумфатором премии стал фильм "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона – три награды, включая номинации "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая роль второго плана" (Тияна Тейлор). Победу в иностранной категории одержал фильм "Секретный агент" Клебера Мендонса Фильо, обогнав по количеству голосов "Простую случайность" Джафара Панахи. Иранский режиссер получил награду в номинации "Лучший сценарий".

