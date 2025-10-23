Прибытие вице-президента США в Тель-Авив: список перекрываемых улиц

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встречается 23 октября на военной базе "Кирия" в Тель-Авиве с министром обороны Исраэлем Кацем, министром стратегического планирования Роном Дермером и командованием ЦАХАЛа.

В связи с этим с десяти утра и до двух часов дня в Тель-Авиве в обоих направлениях будут перекрыты следующие улицы: Каплан на участке от Игаль Алон до Ибн-Гвироль, Бегин от Жаботински до Хашмонаим, Дубнов от Шауль а-Мелех до а-Арбаа, Шауль а-Мелех от Ибн-Гвироль до Намир.

Ласков перекрывается от Хафтман до Каплан в северном направлении, Хафтман от Шпринцак до Ласков в западном направлении, Леонардо да Винчи от Хафтман до Каплан в северном направлении, Фриш от Ибн-Гвироль до Дубнов в восточном направлении, Вайман от улицы Беркович на юг.

Будут также перекрыты въезды и выезды с развилки а-Шалом, железнодорожная станция "а-Шалом" прекратит работу с 10:00 до 13:00.

В 9:30 перекрываются шоссе №1 в западном направлении и трасса Аялон – в северном, до развилки а-Шалом. Первое шоссе откроется на участке между Иерусалимом и Лодом около 10:30 – после прибытия Вэнса в "Кирию".

Запланированное окончание визита вице-президента США в Тель-Авив – 14:00. Из министерства обороны он направится в аэропорт Бен-Гурион, что также повлечет за собой перекрытие трасс.