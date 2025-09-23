В Ришон ле-Ционе в ДТП попали двое мужчин, ехавшие на электросамокате

На улице Игаля Амира в Ришон ле-Ционе произошло столкновение автомобиля и электрического самоката, на котором ехали двое мужчин.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мужчин (примерно 20 лет), передвигавшихся на электросамокате, получил серьезную травму головы, он был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в критическом состоянии. Второй мужчина получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.