23 сентября 2025

Израиль

Переход "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем закрывают

время публикации: 23 сентября 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 14:51
Переход "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем закрывают
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пограничный переход "Алленби" на границе между Иорданией и Израилем будет полностью закрыт 24 сентября, стало известно редакции Newsru.co.il. Когда его вновь откроют, пока неясно.

18 сентября 2025 года на ПП "Алленби" был совершен теракт, погибли двое израильских военнослужащих – подполковник резерва Ицхак Харош (68 лет) и сержант Оран Гершко (20 лет). Теракт совершил гражданин Иордании, перевозивший на грузовике гуманитарную помощь для Газы – он был застрелен. После этого поставки гуманитарной помощи в Газу через КПП "Алленби" были приостановлены. Однако сам пограничный переход продолжал работать.

Напомним, что 8 сентября 2024 года около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе, в результате теракта были убиты три человека. Террорист был застрелен. Имена убитых тогда израильтян: Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год; Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы; Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле.

Израиль
