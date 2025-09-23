x
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
23 сентября 2025
Израиль

Семьи заложников приветствовали речь Трампа на Генассамблее ООН

Заложники
Дональд Трамп
США
Война с ХАМАСом
время публикации: 23 сентября 2025 г., 19:13
Семьи заложников приветствовали речь Трампа на Генассамблее ООН
Yonatan Sindel/Flash90

Штаб семей заложников приветствовал речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН, призвав его оказать давление на израильское правительство для возвращения за стол переговоров.

"Время уходит. Настал момент действовать. Необходимо достичь всеобъемлющего соглашения о возвращении 48 заложников и прекращении войны в Газе", – говорится в заявлении.

Штаб семей заложников призвал Дональда Трампа "потребовать от Израиля вернуться к переговорам", которые приведут к освобождению всех заложников и прекращению войны. Они подчеркнули, что "ситуация с заложниками не является локальным кризисом", а угрожает "безопасности и стабильности всего региона".

