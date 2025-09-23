Семьи заложников приветствовали речь Трампа на Генассамблее ООН

Штаб семей заложников приветствовал речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН, призвав его оказать давление на израильское правительство для возвращения за стол переговоров.

"Время уходит. Настал момент действовать. Необходимо достичь всеобъемлющего соглашения о возвращении 48 заложников и прекращении войны в Газе", – говорится в заявлении.

Штаб семей заложников призвал Дональда Трампа "потребовать от Израиля вернуться к переговорам", которые приведут к освобождению всех заложников и прекращению войны. Они подчеркнули, что "ситуация с заложниками не является локальным кризисом", а угрожает "безопасности и стабильности всего региона".