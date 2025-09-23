Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН: "Я завершил семь войн"

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН начались высокоуровневые дебаты. Президент США Дональд Трамп поднялся на трибуну в качестве хозяина мероприятия.

Свою речь президент США читал с листа, так как телесуфлер в зале не работал. Трамп отметил, что прошло шесть лет с тех пор, как он участвовал в дебатах во время своего первого президентского срока. По его словам, тогда он оставил мир в состоянии мира и процветания, но после его ухода из Белого дома мир погрузился в хаос. Трамп заявил, что с его возвращением США переживают "золотой век", отметив рост экономики и стремительно растущие фондовые рынки. Он также похвалил шаги своей администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией и призвал другие страны следовать примеру США в борьбе с нелегалами.

Дональд Трамп заявил, что за первые семь месяцев своего президентства ему удалось положить конец семи войнам. При этом он упомянул Камбоджу и Таиланд, Косово и Сербию, Конго и Руанду, Пакистан и Индию, Израиль и Иран, Египет и Эфиопию, Армению и Азербайджан. Трамп обрушился с критикой на ООН, заявив, что ему самому удалось урегулировать конфликты при полном бездействии ООН. "Печально, что мне пришлось это делать вместо ООН", – сказал он.

Дональд Трамп упомянул об участии США в атаке на ядерные объекты в Иране, заявив, что теперь "почти все бывшие военные командиры Ирана мертвы". "Ни одна страна не может сделать то, что сделали мы, сделали то, о чем люди мечтали 22 года", – сказал он, отметив, что благодаря этой атаке США удалось положить конец 12-дневной войне между Израилем и Ираном.

Трамп напомнил о том, что он активно участвует в переговорах о прекращении войны в Газе, но, по его словам, ХАМАС отверг его предложение.

Трамп раскритиковал решение некоторых членов ООН признать палестинское государство, заявив, что это станет "наградой ХАМАСу за 7 октября". Трамп добавил: вместо того, чтобы поощрять ХАМАС, страны ООН должны подать ему сигнал: "Освободите заложников немедленно. Освободите заложников немедленно", – заявил президент США.

"Мы должны немедленно прекратить войну в Газе, мы должны вернуть всех заложников. Мы уже вернули большинство из них, —сказал Трамп. – Но я всегда говорил, что вернуть последнего заложника будет сложнее всего. Мы должны вернуть их всех сейчас, мы не хотим возвращать сначала двоих, потом еще двоих", – заявил он. Трамп в своем выступлении еще раз повторил, что, по его данным, из 48 заложников, удерживаемых в Газе, 38 погибли.

Дебаты высокого уровня продлятся до 30 сентября. В течение шести дней в дебатах примут участие представители всех 193 государств-членов ООН.