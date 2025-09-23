В бою на севере Газы погиб офицер ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погиб майор Шахар Нетанэль Бозагло, 27 лет, из Мигдаль а-Эмека, командир роты 77-го батальона 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

Судя по имеющимся данным, офицер был смертельно ранен 22 сентября в результате попадания противотанковой ракеты по его танку в городе Газа. ЦАХАЛ не публикует сведений о других раненых.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 911 военнослужащих ЦАХАЛа.

Вечером 15 сентября 2025 года была начата операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора. В течение первой недели боевых действий в рамках этой операции погибли пять офицеров ЦАХАЛа, один офицер был тяжело ранен.

Ожидается, что операция "Колесницы Гидеона – 2" продлится в течение месяцев и не завершится до начала 2026 года, если не будет достигнута сделка с ХАМАСом об условиях освобождения заложников и прекращения огня.

