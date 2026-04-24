24 апреля 2026
Пресечена попытка контрабанды оружия в районе восточной границы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 апреля 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 17:03
Наблюдатели ВВС ЦАХАЛа и силы штаба управления "Мертвое море" выявили попытку контрабанды оружия в районе восточной границы.

Сразу после этого силы ЦАХАЛа и полиции Израиля начали преследование, в результате которого был задержан контрабандист, а также изъяты внедорожники и оборудование для беспилотников.

Действовавшие на месте силы обнаружили в автомобилях 12 пистолетов. Задержанный подозреваемый и оружие переданы для дальнейшего разбирательства в центральный отдел полиции (ЯМАР) южного округа.

В рамках новой концепции безопасности и усиления обороны восточной границы, в прошлом месяце под командованием 96-й дивизии был создан штаб управления в секторе Мертвого моря.

